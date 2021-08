Settembre Limitese, dal Palio con la Montata agli eventi all'aperto

Dopo lo stop causato dalla pandemia torna il “Settembre Limitese”, organizzato dalla ProLoco in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

La rassegna, che si compone di oltre 30 iniziative tra eventi culturali, sportivi, musicali, teatrali e gastronomici, si svolgerà dal 1 al 26 settembre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e per partecipare agli eventi sarà necessario avere il “Green pass”. Tutti gli spettacoli di intrattenimento saranno ad ingresso gratuito.

“Ripartire in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative - ha detto il sindaco Alessandro Giunti -. Ringrazio per la fattiva e preziosa collaborazione la ProLoco e le associazioni del territorio per aver predisposto un ricco calendario di iniziative e poter accogliere i cittadini in totale sicurezza. La volontà era quella di mantenere la maggior parte degli appuntamenti classici, seppur con modalità diverse come per il “Palio con la Montata”, e offrire momenti di svago e intrattenimento ma ottemperando alle disposizioni anti-Covid”.

“Non era semplice riuscire a predisporre un programma di eventi e iniziative capaci di coniugare intrattenimento e rispetto dei protocolli anti- Covid - ha dichiarato il presidente della ProLoco Edoardo Antonini -. Pensiamo di esserci riusciti, grazie soprattutto a una sinergia forte tra ProLoco, Comune e le tante associazioni che arricchiscono il nostro tessuto sociale. In particolare, fa molto piacere riproporre, seppur con pubblico di fronte a maxi schermi, il “Palio con la Montata”, un appuntamento coinvolgente atteso ogni anno e capace di rinnovare la memoria della tradizione remiera limitese”.

Per l’atteso “Palio con la Montata” sarà possibile seguire la 25° edizione, in programma lunedì 13 settembre alle 21.30, attraverso maxi schermo in Piazza Fucini e alla sede della Canottieri e in diretta su Antenna50, non sarà dunque possibile seguire la competizione sportiva da lungarno Trento e Triste al fine di evitare assembramenti. La piazza e la sede della Canottieri saranno allestite con circa 100 postazioni a sedere, opportunamente distanziate.

Al varco di ingresso dell’area di Piazza Fucini, che ospiterà diverse iniziative, sarà presente il personale della ProLoco che controllerà il “Green pass”, il corretto uso della mascherina e offrirà il dispencer per disinfettarsi le mani.

Inoltre in occasione dei festeggiamenti per i 160 anni dalla nascita della Società Canottieri Limite sarà installata una barca da canottaggio sulla rotonda stradale tra via Salani e la strada provinciale 106. L’inaugurazione è in programma sabato 11 settembre alle ore 18.

"Il palio è un momento di svago e di condivisione per tutto il paese, ha commentato Luca Cecchi segretario della Società Canottieri Limite, purtroppo le norme anti-Covid ci costringono ad una organizzazione inedita ma sicuramente non meno avvincente.

L'amministrazione comunale, la ProLoco e la Canottieri hanno cercato di trovare la soluzione migliore per garantire lo spettacolo della gara in sicurezza. L'inaugurazione dell'installazione sulla rotonda per il 160 esimo anniversario della canottieri dimostra il legame duraturo che c'è con il paese. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la creazione di questa installazione”.

Questo il programma completo delle iniziative per il “Settembre Limitese”:

1 settembre ore 21

Piazza Fucini, Concerto Quartetto d’Archi Orchestra Toscana Classica.

2 e 6 settembre ore 19

Sede Misericordia via Matteotti 3, aperitivo e serate a tema ricreativo.

3/4/5 settembre

Stadio “M.Cecchi” via Gagarin 3, Torneo calcistico nazionale "Città di Limite e Capraia" cat. esordienti.

3 settembre ore 21.30

Piazza Fucini, Concerto Teatro Zero- tributo a Renato Zero.

4 settembre

via Picchiotti ore 15:30, XIX Trofeo Ivo Montagni, gara ciclistica cat. giovanissimi 7 - 12 anni Pubblica Assistenza Croce d' oro Limite Sull'Arno.

via Negro ore 19.30, Aspettando “Birrarci 2022”.

5 settembre ore 21.30

Piazza Fucini, spettacolo musicale “La Corrida”.

7 settembre ore 21.30

Piazza Fucini, Concerto “Pucci Quartet” classici jazz anni '50 - '60.

8 settembre ore 21.30

Piazza Fucini, serata con esposizione di foto e proiezioni a cura del Gruppo Fotografico di Limite.

9 settembre ore 21.30

Piazza Fucini, “Movie story” - le più belle canzoni del cinema a cura del Gruppo Classic pop. Presenta la serata Alessandro Masti speaker Radio Toscana.

10 settembre ore 21.30

Piazza Fucini, Compagnia teatrale “La Nave” presenta "Di nuovo insieme".

11 settembre ore 14.30

Lungarno Trento e Trieste e lungarno canottieri raduno di pesca ragazzi 6 - 1 6 anni organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce d' Oro in collaborazione con il “Club Amici della pesca” e Arci Pesca Fisa.

10-11-12/17-18-19 settembre

Piazza Veneto, 5° sagra del fritto a cura della Casa del Popolo di Limite.

11 settembre ore 18

Inaugurazione barca da Canottaggio alla rotonda sulla provinciale 106 e alle ore 20 alla sede della Canottieri cena raccolta fondi per il Pronto soccorso dell’ospedale di Empoli.

12 settembre ore 8.30

via Negro Pubblica Assistenza Croce d'Oro, camminata del donatore in collaborazione con Atletica Capraia e Limite.

13 settembre ore 21.30

Piazza Fucini e alla sede dei Canottieri - maxi schermi con proiezione in diretta del 25 ° Palio della montata 2021.

18 settembre

ore 17 Fornace Pasquinucci, inaugurazione mostra antologica di un "Artigiano" di Danilo Bruscoli

ore 17.30 “Assalto al Castello”, partenza scuole elementari “C. Corti” a Capraia Fiorentina, passeggiata a cura di Toscana Hiking Experience con aperitivo in piazza Centova.

19 settembre

ore 8.3 0 Taverna dei Meli – 5° edizione esposizione nazionale canina.

ore 13 via Negro Pubblica Assistenza Croce d' Oro - pranzo del donatore.

25 settembre ore 9.30

“Puliamo il mondo” con Legambiente, partenza via provinciale limitese inizio salita Montereggi.

26 settembre

dalle 7.30 donazione straordinaria a cura della Pubblica Assistenza Croce d' Oro su prenotazione.

Alle ore 9 passeggiata a Bibbiani e Pulignano a cura di Toscana Hiking Experience, partenza via provinciale limitese inizio salita Montereggi.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Pro Loco