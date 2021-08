Stesso Biancorosso Sesa, stessa voglia di far bene

Dopo le vacanze è tempo di tornare al lavoro anche per il Biancorosso Sesa. Dopo l’ottimo campionato appena trascorso, il ‘gruppone’ è stato quasi per intero confermato con il solito mix di giocatori giovani ed esperti. Quest’anno gli impegni saranno la serie C Silver ed il campionato Under 19 Eccellenza. Alla guida confermatissimo lo staff con Luca Valentino, Francesco Mazzoni e Giulio Vercesi. L’appuntamento per il primo allenamento è per lunedì 30 alle 19 al Pala Sammontana

I CONVOCATI

PLAY

Leonardo Berti ('00); Giovanni Bellucci ('01); Andrea Landi ('00); Lorenzo Baccetti ('05).

GUARDIE

Simone Cerchiaro ('03); Luca Giannone ('03); Marco Mazzoni ('03).

ALI/PIVOT

Alessio Malventi ('86); Cosimo Pinzani ('98); Alessandro Cappelletti ('03); Guido Berardi ('03). PIVOT: Alessandro Ghizzani ('80); Matteo Menichetti ('04).

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa