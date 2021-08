Vaccinarsi allo Chalet, il camper GiovaniSì fa tappa a San Miniato

Anche San Miniato si accoda tra le mete estive in cui farà tappa il camper di GiovaniSì per la vaccinazione. Ne dà notizia il sindaco Simone Giglioli.

In piazza Dante Alighieri dalle 19 di mercoledì 1 settembre sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione. L'evento è in occasione della serata dello Chalet, che richiama ogni settimana ragazzi da ogni parte del comprensorio del cuoio e non solo.

"Approfittatene, sia per tutti i ragazzi che magari vengono a San Miniato per un aperitivo o per la serata dello Chalet, ma anche per coloro, più in là con l'età, che ancora non si sono vaccinati!", ha commentato nel post su Facebook il sindaco Giglioli.