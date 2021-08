Discoteca improvvisata, assembramenti senza mascherine: intervengono i carabinieri

Doveva essere aperto solo per una serata di ristorazione, in realtà si era trasformato in discoteca. Un locale della provincia di Arezzo è finito nel mirino dei carabinieri, intervenuti nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto.

I militari hanno riscontrato che all’interno del locale erano numerosi clienti che ballavano, assembrati e senza mascherina. Un 24enne è stato trovato in possesso di un coltello e di un tirapugni; per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Il locale è stato multato e ne è stata disposta la chiusura ai sensi della normativa anti Covid-19.