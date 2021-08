Eccidio del Padule, il ricordo a Cerreto Guidi

Le avverse condizioni meteo hanno rimandato, ma non annullato, il programma delle celebrazioni per l’Eccidio del Padule che si sono svolte a Stabbia nel pomeriggio di sabato 28 Agosto.

La deposizione di una corona d’alloro alla lapide posta in Piazza XXIII Agosto ha aperto le celebrazioni organizzate dal Comune di Cerreto Guidi per ricordare il 77°Anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

La giornata è proseguita, sempre a Stabbia, al “Giardino della Meditazione”, intitolato a Livio Lensi, dove il Sindaco Simona Rossetti, presenti autorità civili e militari, ha deposto una corona di alloro.

“E’ importante ritrovarsi ogni anno per ricordare cosa accadde in questi luoghi – ha sottolineato Simona Rossetti- è un’occasione per riflettere e comprendere quanto sia importante lavorare ed impegnarsi per costruire una società con forti valori democratici. Occorre coinvolgere i giovani e trasmettere la memoria. Si tratta di un impegno- ha aggiunto il Sindaco- da svolgere giorno dopo giorno e non solo negli ambiti istituzionali”.

Le celebrazioni si sono concluse con un rito religioso e con alcune testimonianze dei familiari delle vittime dell’Eccidio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa