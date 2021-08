Pettinato Market Party, nuovo appuntamento a Montelupo

L'estate sarà pur vicina alla fine, ma gli eventi continuano eccome. Sabato 11 e domenica 12 si registra il gran ritorno di Pettinato Market Party: l'appuntamento stavolta è a Montelupo Fiorentino nei locali di Facto. Il sabato porte aperte tra le 14 e le 21.30, la domenica dalle 10 alle 20.30.

L’atmosfera sarà di un sabato ed una domenica con espositori selezionati tra NEW BRANDS - DISCHI - VINTAGE - PIANTE - CERAMICA - ARTE e CARTOMANZIA. Tutto il market strizzerà l’occhio alla ecosostenibilità tema principale di tutte l’edizioni Pettinate. Durante l’evento saranno presenti Guest djs a rotazione per non rimanere mai senza musica, ma anche performance artistiche e molto altro ancora.

Drinks, libri, arte, vestiti e chi più ne ha più ne metta: Pettinato Market Party è pronto a accogliere tutti e tutte in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Ogni aggiornamento sarà annunciato sui social media, sulle pagine ufficiali su Facebook e Instagram.