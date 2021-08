Tragedia a Pontedera, muore a soli 20 anni per una malattia

Pontedera sta vivendo un vero e proprio dramma, a soli venti anni è scomparsa Ruzhdije Zero. Residente a Pontedera e di origini albanesi, Zero viene ricordata come una ragazza solare e ben voluta da tutti. Se l'è portata via una brutta malattia, che l'ha strappata a amici e parenti nel giro di pochi mesi.

Da poco, infatti, la ventenne aveva scoperto di aver contratto la leucemia. Ha iniziato subito le cure ma non c'è stato niente da fare e nel fine settimana è venuta a mancare, lasciando nel dolore più profondo la sua famiglia, ovvero i genitori, i fratelli, la sorella e i nipoti.

I funerali si sono tenuti nella giornata di sabato 28 agosto, ma sui social è ancora vivo il ricordo di Ruzhdije Zero.