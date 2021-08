Viola il divieto di avvicinamento al fratello, arrestato 63enne

Ha violato il divieto di avvicinamento al fratello, adesso un 63enne si trova in carcere a Sollicciano. La vicenda è partita il 14 giugno: l'uomo si è recato in via de' Perfetti Ricasoli a Campi Bisenzio dal fratello, ha cercato di aggredirlo e gli ha rotto una finestra, per poi colpirlo alla nuca con un oggetto. Il 63enne era ubriaco e spesso in conflittualità col parente. Erano intervenuti i carabinieri, che avevano disposto il divieto di avvicinamento.

A fine luglio, però, una nuova aggressione. Sempre ubriaco, il 63enne è stato notato vicino casa del fratello, dove aveva suonato il citofono. Per tale ragione, avendo violato il provvedimento cautelare al quale era sottoposto e avendo accertato che non si era trattato di un caso isolato, è stato richiesto l’aggravamento della misura in atto, subito accolta. Il 63enne è stato dunque arrestato.