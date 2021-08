A Livorno nasce il Taxi-scuola, come partecipare

C’è tempo fino al 10 settembre per inoltrare domanda di adesione al servizio di Taxi-scuola istituito dal Comune di Livorno e riservato agli studenti degli istituti statali secondari di secondo grado residenti nelle zone Castellaccio, Monterotondo, Montenero, Pianacce, Quercianella e (novità) Collinaia, quando la scuola non risulta raggiungibile in tempi adeguati con i mezzi delle linee pubbliche.

In base al numero e alla provenienza delle richieste pervenute, l'Amministrazione comunale organizzerà il servizio nel modo più efficace ed economicamente vantaggioso. Per l'anno scolastico 2021/2022 vengono riproposte le due direttrici già effettuate lo scorso anno, da largo Belvedere per via Galilei e per viale Italia; è prevista la possibilità di richiedere l'eventuale ulteriore direttrice dal quartiere Collinaia, che sarà sottoposta a verifica di fattibilità.

Per usufruire del Taxi-scuola è necessario l'abbonamento mensile o annuale ai mezzi pubblici.

Il servizio è attualmente svolto dal Consorzio Taxi Livorno (CoTaLi), prevede fermate in corrispondenza di quelle dei bus di linea. La programmazione avviene secondo il calendario didattico definito dagli istituti scolastici, tenendo conto ove possibile degli orari di ingresso e di uscita degli studenti.

Le domande possono essere inoltrate, entro venerdì 10 settembre, utilizzando la procedura online disponibile all'indirizzo www.comune.livorno.it/scuole/TaxiScuola/index.asp (per maggiori informazioni su requisiti e modalità di presentazione delle domande, consultare il bando completo).

Il numero di pratica rilasciato al momento della presentazione della domanda dovrà essere conservato per la successiva consultazione delle graduatorie.

Per informazioni e per eventuali osservazioni o richieste di riesame dopo la pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno inviare una mail all'indirizzo taxiscuola@comune.livorno.it (Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità – ufficio Mobilità Urbana Sostenibile, tel. 0586 820519).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa