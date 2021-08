Afghanistan, il Rotary di Empoli si ritrova a Cinquale e scrive a Draghi

Il Rotary Club di Empoli ha riunito i propri soci, in vacanza in Versilia, al Bagno Stefanella del Cinquale.

Nel corso della conviviale, il Presidente Giuseppe Pisacreta ha riferito tra l’altro, sulla situazione in Afganistan, dove erano operativi tre Club Rotary, uno a Kabul, uno ad Herat , presieduto da una donna, un terzo ad Jalalabad, tutti impegnati nel programma Polio Plus per l’eradicazione della poliomielite.

Ci vuole poco ad immaginare la sorte cui potranno andare incontro quei rotariani che si trovano a condividere i nostri valori universalistici, in una terra “sbagliata” ritornata sotto un regime illiberale ed oscurantista.

Il Presidente ha informato che tutti i Distretti del Rotary in Italia, ivi compreso il nostro , hanno inviato una lettera al Premier Mario Draghi, per manifestare la loro disponibilità a partecipare al programma nazionale di accoglienza in favore dei rifugiati afgani. E’ stata anche aperta una prima raccolta fondi per provvedere alle loro più immediate necessità.

Alla serata hanno partecipato anche alcune autorità rotariane: Il Past Governor Alessandro Vignani, il Governatore Eletto Nello Mari, nonché il Presidente del Club di Castelfranco Valdarno Inferiore Claudio Bartali.

Fonte: Rotary Club Empoli