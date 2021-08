Beat termina a Empoli: divertimento, sicurezza e voglia di stare insieme

Si è chiusa domenica sera, 29 agosto, la settima edizione di Beat Festival, che dal 25 al 29 agosto ha animato il parco di Serravalle di Empoli. Un'edizione di grande successo, che conferma la bontà del format anche nel suo formato ridotto Garden, adottato per rispettare le norme attualmente in vigore. Walkin', Cookin', Relaxin, il claim della manifestazione che ha portato al parco di Serravalle un pubblico numeroso ed eterogeneo. Giovanissimi, famiglie, adulti, si sono calati a pieno, per tutte e 5 le serate, nel clima del festival tra buon cibo, ottima birra e soprattutto grande musica.

"Il know-how che abbiamo raccolto nella passata edizione, la prima dell'era covid, ci ha permesso di implementare e migliorare sia l'organizzazione delle aree sia le modalità di gestione dell'afflusso del pubblico - spiega Umberto Bonanni, presidente dell'Associazione Beat 15. E la risposta del pubblico empolese è stata eccezionale, sia a livello di partecipazione che a livello di civiltà. Per questo un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno vissuto la manifestazione in pieno spirito Beat".

"Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita della manifestazione. Un grazie è d’obbligo per tutti coloro che hanno garantito la sicurezza all’interno dell’area. A partire dalle forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, che hanno presidiato costantemente il parco e coordinato i controlli all'ingresso, passando poi per la Misericordia di Empoli, la Croce Rossa, le Pubbliche Assistenze e l'associazione Aeza. Grazie a chi ha collaborato con noi per animare le aree, tra questi Ernyaldisko. Ma anche a Fratres ed Anpas che con i loro spazi hanno sensibilizzato i giovanissimi su tematiche molto importanti. Un grazie speciale al team di Alia, che ha pulito in tempo reale il parco, come sempre con grande professionalità. E un grazie va infine ai nostri sponsor Tinghi Motors e Toscana Energia".

"Divertirsi con responsabilità. Questo era l’obiettivo del Beat 2021 e questo è quello che è stato – sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini –. Abbiamo voluto dare fiducia alle famiglie e ai ragazzi affezionati al festival mettendoli nelle condizioni di rispettare le norme anticovid e la cosa ha funzionato. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro non stop degli organizzatori e a un coordinamento costante con tutte le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine che ringraziamo ancora una volta per il loro indispensabile contributo. Questo Beat ci ha dimostrato la voglia di tornare a stare insieme e ci ha reso consapevoli che con la prevenzione e il rispetto delle regole è davvero possibile vincere questo maledetto virus".

La grande festa immersa nel polmone verde empolese è iniziata mercoledì 25 agosto alle 18. Da subito il pubblico ha iniziato a popolare l'area Food e birrifici in modo ordinato e festoso, ricreando quell'atmosfera tipica del festival. Sul palco del Main Stage Frambo, Diorama e Giova hanno fatto da apripista ai Bnkr44, il collettivo empolese che è tornato da protagonista sul palco di Beat assieme a tantissimi amici, tra cui gli Psicologi, Emma Nolde, Sissi, Daniele Belli e Azzurro.

La manifestazione è proseguita il giovedì con lo straordinario live di Venerus, che ha portato la sua musica soul sul main stage, raccogliendo una grande risposta dal pubblico e dalla critica. Il suo live è stato anticipato dalle esibizioni di Irbis37 e Federico Fabi. Grande successo anche il giovedì per l'area Food and Beer, e per il Market, quest'anno affiancato dalla mostra del disco di Ernyaldisko, una delle novità più apprezzate della manifestazione. Al venerdì Beat ha vissuto sicuramente la sua serata più entusiasmante.

Il concerto di Frah quintale ha fatto registrare il sold out e il suo live ha trascinato il pubblico, così come le esibizioni che hanno anticipato il suo show, quelle dei Terso e di Svegliaginevra. Grande successo nell'area food and beer per il Garden Stage il palco che dal tramonto ha accompagnato, con i suoi artisti, il pubblico dell'area dedicata al cibo e alla birra.

Sabato il pubblico proveniente da tutta la Toscana ha nuovamente popolato tutte le aree di Beat concentrandosi in tarda serata al Main Stage per l'esibizione di See Maw e dei Manitoba che hanno preceduto l'attesissimo live di Myss Keta.

Domenica 29 agosto Beat ha vissuto la sua serata finale. Come ogni edizione la domenica ha visto un buon numero di visitatori anticipare la presenza al parco, già dal tardo pomeriggio per godersi l'area Food and Beer, per fare un giro al market. La serata tra musica e relax si è poi spostata nel Main Stage, per la grande festa finale ad ingresso gratuito, con le esibizioni di Lil Jolie, Rares e con il concerto dei Post Nebbia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa