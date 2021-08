Centenario dalla scomparsa del Commissario Cangiano, il ricordo della Polizia di Firenze: "Figura punto di riferimento"

Oggi la Polizia di Stato fiorentina ha celebrato il centenario della tragica scomparsa del Commissario Giuseppe Cangiano, in servizio presso il Commissariato P.S. di “San Giovanni”, tragicamente scomparso a soli 44 anni durante una manifestazione di piazza nel capoluogo toscano il 29 agosto 1920, dando dimostrazione di coraggio e senso del dovere fino all’estremo sacrificio.

Al temine della Santa Messa presso la Chiesa di San Giovannino in Cavalieri in via San Gallo, officiata da Monsignor Luigi Innocenti, le Autorità, il personale civile dell’ANPS e i familiari hanno ricordato insieme il sacrificio del Funzionario di Pubblica Sicurezza con una cerimonia celebrativa di riflessione storica al Teatro della Compagnia di via Cavour dove, con il contributo dello scrittore Leonardo Gori, è stato ricordato il tragico evento anche con una accurata ricostruzione storica.

La cerimonia, introdotta dal Questore Filippo Santarelli, è stata presenziata dal Presidente della Regione Eugenio Giani alla presenza del Vice Prefetto Anna Chiti Batelli (in rappresentanza del Prefetto Alessandra Guidi), dell’Assessore Comunale Benedetta Albanese (in rappresentanza del Sindaco Dario Nardella) e del Presidente della sede fiorentina dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sergio Tinti. Tra gli ospiti anche lo scrittore Marco Vichi.

“Ricordiamo oggi il sacrificio di un uomo, un Funzionario dello Stato che 101 anni fa ha perso la vita nell’adempimento del dovere”, queste le parole introduttive del Questore Santarelli che dopo aver ripercorso gli avvenimenti di quel 29 agosto del 1920 ha proseguito sottolineando come “la figura del Commissario Cangiano rappresenti per tutti noi, poliziotti di oggi, un fulgido esempio ed un chiaro punto di riferimento che ci dà forza nell’impegno quotidiano volto a garantire la sicurezza di tutti i cittadini in questo nostro splendido territorio”. Il Questore ha infine ringraziato quella che lui stesso definisce la “grande famiglia della Polizia di Stato” nonché gli organi di stampa intervenuti per la loro costante attenzione e per il prezioso contributo volto a garantire l’informazione.

Durante la cerimonia il Presidente della Sezione di Firenze dell’ANPS Sergio Tinti, autore insieme al figlio Daniele della pubblicazione sul commissario Giuseppe Cangiano, ha consegnato all’attuale dirigente del Commissariato “San Giovanni”, il Primo Dirigente della Polizia di Stata Roberto Sbenaglia, un’opera in ricordo del Funzionario di P.S. scomparso nel 1920.

Il Presidente della Regione Giani ha sottolineato l’importanza di ricordare sempre come le Forze dell’Ordine dedichino la loro vita per il bene della collettività all’insegna della democrazia e come la celebrazione di oggi testimoni quei fondamentali valori ai quali ispirarsi, nonché il quotidiano impegno della Polizia di Stato per difenderli.

Anche l’Assessore Albanese ha ringraziato tutte le Forze dell’Ordine per il loro impegno quotidiano: “il ricordo odierno del sacrificio del Commissario Cangiano, scomparso 101 anni fa, costituisce un importante momento di riflessione sui valori costituzionali tutelati oggi dal quotidiano impegno della Polizia di Stato alla quale vanno i ringraziamenti del Sindaco, della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale”.

Il Vice Prefetto Chiti Batelli ha portato il saluto del Prefetto Guidi con un abbraccio simbolico alla famiglia Cangiano, ovvero ai suoi discendenti: “il Commissario, Medaglia d’Argento al Valore Civile, ha sacrificato la sua vita per la pace e il suo ricordo costituisce oggi anche un importante simbolo di fiducia in tutte le Istituzioni”.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio stampa