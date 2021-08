Ciclismo Under 23, torna la Coppa Fiera di Signa

Sabato 4 settembre a partire dalle 13.30 la gara ciclistica organizzata dall’Etruria Team Sestese A.S.D. nell’ambito della nuova edizione dell’Antica Fiera di Signa

“La 50° edizione della Coppa Fiera di Signa ha quest’anno un significato particolare riportando all’attenzione valori importanti della nostra storia e rappresentando un segnale di sincera ripartenza anche delle attività sportive”, commentano il sindaco Giampiero Fossi e il vicesindaco e assessore allo Sport Marinella Fossi, “Guardiamo a questa iniziativa come ad un momento di bellezza e orgoglio per Signa e tutta la Toscana, un’occasione di sano agonismo fra giovani atleti che riprendono a coltivare la propria passione dopo i tanti mesi di stop forzato. Ringraziamo i volontari della Protezione Civile, della Misericordia di San Mauro e della Pubblica Assistenza di Signa che, unitamente alla Forze dell’Ordine, coadiuveranno per la buona riuscita e la gestione in sicurezza dell’iniziativa”

Oltre al trofeo Enzo Desideri – campione di ciclismo e medaglia d’argento al valor militare -, viene istituito quest’anno anche il trofeo Città della Paglia, omaggio alla caratteristica produzione di Signa e ai valori più generali del lavoro

“Non potevo immaginare una così copiosa adesione di atleti alla manifestazione” - commenta Gianluigi Parenti, responsabile dell’Etruria Team Sestese – 178 atleti iscritti, circa 170 al via: sono numeri che mi riempiono di orgoglio e soddisfazione. Siamo fieri di aver organizzato questa manifestazione e soddisfatti del riscontro ottenuto. Ringrazio l’assessore Marinella Fossi e tutta l’Amministrazione Comunale per la disponibilità mostrata e per aver sposato pienamente le nostre volontà. In più, un ringraziamento speciale anche a Saverio Metti - Presidente Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana – per aver sostenuto questa manifestazione ”

La gara prevede un circuito suggestivo per le strade del Comune: dal ritrovo in via Roma, la partenza ufficiale da San Miniato (zona Cimitero) e si procederà in via di Castelletti. Avanti fino alla zona di Lecore (via Montagliari, via della Rinalda, via Bardazzi) e Sant’Angelo a Lecore (SR66 via Pistoiese), per arrivare all’Indicatore (via Vecellio, via Indicatorio). Il circuito si completa con il ritorno a Signa, in via dei Colli, via XX settembre, via degli Alberti. Il percorso sarà da ripetersi per 12 volte, per un totale di circa 120km con ultimo giro che si concluderà in via Roma davanti ai Giardini di Piazza della Repubblica