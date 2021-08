Contributi a Ponsacco per la frequenza dei centri estivi

Il Comune di Ponsacco informa che fino al 20 settembre sarà possibile presentare richiesta di contributo per la frequenza dei centri estivi 2021.

Si tratta di un rimborso spese forfettario a copertura di parte delle spese sostenute per la frequenza dei centri estivi; sarà forfettariamente calcolato in percentuale in base alla quantità ed entità delle richieste pervenute.

L’Amministrazione Comunale al fine di agevolare la frequenza dei centri estivi 2021, ha stanziato risorse economiche ingenti pari a 30.000,00 euro provenienti dal finanziamento assegnato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

“Questo importante intervento va ancora una volta a sottolineare gli obiettivi che la nostra amministrazione intende perseguire e valorizzare” – afferma l‘assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Macchi – “mettere a disposizione di tutta la cittadinanza risorse sostanziose e aiuti concreti”.

I beneficiari sono tutti i bambini e le bambine:

1) residenti nel Comune di Ponsacco alla data di presentazione dell’istanza

2) di età compresa fra i 3 e i 14 anni

3) che abbiano frequentato campi estivi nel periodo dal 10 giugno al 14 settembre 2021.

I requisiti per beneficiare del contributo:

Il contributo potrà essere richiesto unicamente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1) residenza nel Comune di Ponsacco, alla data di presentazione dell’istanza, del bambino che frequentante il centro estivo;

2) età compresa tra i 3 e i 14 anni;

3) i genitori del bambino per cui si chiede il rimborso spese devono essere in regola con i pagamenti verso il Comune (ovvero assenza di morosità nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda);

4) il genitore che richiede il contributo non deve aver ottenuto ulteriori contributi/vantaggi economici per la frequenza dei centri estivi 2021;

5) presentare le ricevute/fatture di pagamento per la frequenza del centro estivo.

Fonte: Ufficio Stampa