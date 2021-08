Da Castelfalfi a Rivalto, una domenica a spasso per le colline di Montaione

Domenica 12 Settembre si terrà il sesto appuntamento dell’edizione 2021 de “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, organizzate dal Comune di Montaione e curate da Montaione Natura.

Partendo dal bellissimo borgo di Castelfalfi i partecipanti accompagnati da una guida ambientale attraverseranno i percorsi che si snodano in un susseguirsi di torrenti, boschi e vaste campagne caratterizzate da una vegetazione varia di cipressi, pioppi e ginestre. Prima di giungere al termine della tappa a Rivalto, gli escursionisti passeranno anche vicino ai caratteristici borghi di Ghizzano e Montecchio.

Il ritrovo è alle ore 08,45 a Castelfalfi presso il parcheggio vicino al Ristorante “Il Rosmarino”.

L’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi per telefono allo 0571 699255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione turismo@comune.montaione.fi.it o della guida a.bernardini@mantionenatura.it a cui è possibile chiedere informazioni tecniche sull’escursione.

La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente, entro Martedì 7 Settembre, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà poi via e-mail il regolamento di partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà poi stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza.

In coerenza con il Regolamento di Escursione in fase COVID19 dell'AIGAE e delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana del 23 Maggio 2020, si comunica che la partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche