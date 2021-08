Colpo al supermercato di Castelfranco: portato via il bancomat

Il bancomat della Coop in via Quasimodo a Castelfranco di Sotto è stato divelto e rubato. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto. Sull'episodio, probabilmente messo in atto da professionisti, indagano i carabinieri.

L'allarme è scattato alle 3.30. Le videocamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso i malfattori, i militari stanno visionando le immagini per capirne di più.

I malviventi dovrebbero aver agito in gruppo usando un carro attrezzi. Avrebbero imbracato il distributore automatico di banconote e lo avrebbero sradicato. Ingenti anche i danni alla struttura con la vetrata del locale self service andata completamente distrutta e danneggiamenti significativi anche al telaio della struttura.