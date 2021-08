Green Pass obbligatorio per accedere all'Università di Firenze

Green Pass obbligatorio all'Università, si parte a Firenze

Dal 1° settembre si potrà accedere alle sedi dell’Università di Firenze solo con il Green Pass, come previsto dal Decreto Legge 111/2021, che ha introdotto nuove disposizioni legate alla situazione sanitaria.

Personale incaricato sarà presente presso le sedi dell’Ateneo per controllare le certificazioni, prima dell’ingresso, attraverso la app “VerificaC19”.

La verifica riguarderà tutto il personale e gli studenti, gli ospiti esterni, fornitori o altri. Per quanto riguarda gli studenti questa modalità viene adottata in questa prima fase, in attesa di indicazioni operative dagli organi di Governo e di organizzare le verifiche a campione previste dalla circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 agosto.

Restano validi i sistemi già ora attivi agli ingressi (controllo della temperatura, dell’uso della mascherina e del QR code) e il sistema di prenotazione dei posti in biblioteca e in aula.

Fonte: Università degli Studi di Firenze