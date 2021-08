Incendio boschivo a Massarosa vicino alla bretella autostradale

È in corso un incendio boschivo in zona Gulfa nel comune di Massarosa, Lucca. Sono stati inviati immediatamente sul posto tre elicotteri regionali. La colonna di fumo è visibile da tutta la Versilia e l'incendio è in prossimità della bretella autostradale Lucca Viareggio che per il momento non è direttamente coinvolta.

terra un direttore delle operazioni coordina gli sganci degli elicotteri e l'intervento delle squadre di volontariato antincendio e degli operai forestali.

I Vigili del fuoco garantiranno il rifornimento dei mezzi antincendio e il presidio delle abitazioni eventualmente minacciate.