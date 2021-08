Un tegame con cibo in cottura sui fornelli ha fatto nascere un incendio a Costalpino, fuori Siena. I vigili del fuoco senesi sono intervenuti in via Valeri, dove era stato rilevato molto fumo. La proprietaria di casa, seduta sul divano e con problemi a deambulare, è stata accompagnata all'esterno dalla squadra VF, per essere poi affidata al personale del 118.