Le tradizioni di Lastra a Signa in 'Ada', il nuovo Archivio Digitale delle Arti

E’ stata presentata sabato scorso in sala consiliare la nuova piattaforma ADA, l’archivio digitale delle arti di Lastra a Signa realizzato dal Comune di Lastra a Signa, biblioteca comunale con il supporto di alcune ricercatrici e archivisti esperti del settore.

L’archivio è uno spazio virtuale frutto di anni di lavori di ricerca che custodisce e valorizza la memoria artistica del territorio. Organizzato in sezioni dedicate alla ceramica, alla pietra, alla paglia e al tessuto, ripercorre un arco cronologico che va dal Quattrocento ai giorni nostri.

ADA è un archivio che consente la libera consultazione di un ampio repertorio di materiali, approfondimenti, schede descrittive, fotografie, interviste video, raccolti e organizzati per renderne accessibile la fruizione e sarà palinsesto di mostre ed eventi in continuo aggiornamento. All’interno dell’Archivio sarà infatti possibile visitare mostre virtuali o assistere a conferenze, il tutto con l’obiettivo della diffusione e condivisione della nostra memoria locale.

“L’archivio digitale nasce da una ricerca – ha spiegato il sindaco Angela Bagni - iniziata 4 anni fa e portata avanti dai Servizi culturali del Comune sull’importanza del settore ceramico a Lastra a Signa. Il risultato della ricerca è confluito in una mostra che abbiamo organizzato nel 2019 all’Antico Spedale di Sant’Antonio che ha riscosso un gran successo di critica e visitatori. Un patrimonio che abbiamo deciso di non disperdere, realizzando quindi una pubblicazione e digitalizzando in seguito tutto il lavoro di ricerca, ampliandolo ai settori della paglia, della pietra e del tessuto (ancora da completare), visto che questi nuovi strumenti consentono di arricchire e aggiornare continuamente l’archivio. Ada nasce quindi da qui – ha concluso il sindaco - dalla volontà di valorizzare il nostro patrimonio, le nostre tradizioni manifatturiere, lasciando per il futuro uno strumento versatile e al passo con i tempi”.

Per consultare l’archivio è possibile collegarsi al sito https://archivio.comune.lastra-a-signa.fi.it/

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa