Il Primo Motogiro Nazionale contro la droga passa dalla Toscana

Le due tappe toscane del Primo Motogiro Nazionale “Mettiamoci in moto per un Italia Libera dalla Droga” saranno Firenze e Pisa. Il Motogiro è un’iniziativa dei motociclisti volontari dell’associazione nazionale “Dico No alla Droga”, che percorreranno in moto la penisola allo scopo di sensibilizzare la popolazione al problema dell’uso di droga e dell’abuso di alcool e farmaci.

A Firenze il Motogiro si fermerà a Piazzale Michelangelo, lunedì 30 agosto alle 16:30 circa, dove riceverà il saluto del Consigliere Comunale Federico Bussolin.

La tappa di Pisa sarà effettuata in collaborazione con l’associazione Gruppo Il Ponte San Patrignano, e con la Pubblica Assistenza Litorale Pisano che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Nel dettaglio il Motogiro passerà da Piazza dei Miracoli lunedì 30 agosto alle 18:30 circa, dove incontrerà lo staff del Gruppo Il Ponte San Patrignano, proseguendo martedì mattina per Marina di Pisa dove incontrerà alle 10.15 lo staff della Pubblica Assistenza Litorale Pisano davanti alla sede.

Il Moto Giro Nazionale è un momento durante il quale testimoniamo, con la passione per i motori che accomuna molti amici dell’Associazione, che la vita è molto più bella e degna di essere vissuta se non si ricorre a nessuna sostanza stupefacente. Le moto, partite da Milano, proseguiranno nei giorni successivi per Roma, Napoli, Martina Franca, Senigallia, Modena e Padova.

“Dico No alla Droga” è un’associazione internazionale che si batte per ottenere una società nel quale la droga, l’alcool e i farmaci non costituiscano più una piaga sociale. I volontari dell’associazione credono che un giovane informato sui pericoli degli stupefacenti possa decidere, pensando con la propria testa, di stare alla larga da qualsiasi ambiente dove si faccia uso di droga, si abusi di alcool o di farmaci.

L’Associazione non intende moralizzare nessuno e nemmeno sposare una qualche idea politica riguardante il problema dell’uso di stupefacenti. Intende invece dare ai giovani le corrette informazioni al fine di aiutarli a fare una scelta responsabile in merito a questo soggetto. Siamo convinti che una corretta ed efficace informazione ed il buon esempio possano fare molto per ridurre il fenomeno dell’uso di droga.

Operiamo con la ferma convinzione che anche una sola vita salvata valga tutti gli sforzi che abbiamo fin qui fatto e che continueremo a fare.

Le attività del Dico No alla Droga consistono anche nell’andare nelle scuole e raccontare ai ragazzi la verità sulla droga: lezioni di due ore che includono video, dati scientifici, dati statistici e testimonianze. Un ragazzo informato sulla droga molto difficilmente ne diverrà schiavo. Anche da adulto, si rifiuterà di diventare un tossicodipendente di sostanze legali o illegali.

