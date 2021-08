Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, 33 medaglie per il Cantiere Filippi di Donoratico

Si chiude a quota 33 medaglie nel canottaggio il bilancio olimpico per le imbarcazioni create dal cantiere Filippi di Donoratico, azienda associata a Confindustria Livorno Massa Carrara ed eccellenza toscana in perfetta sintesi tra antiche maestranze e ultime innovazioni.

9 medaglie sulle 12 in palio (3 oro, 3 argento, 3 bronzo) sono arrivate nelle 4 finali paralimpiche. Tutto targato Filippi l’intero podio del singolo maschile e femminile, con le medaglie d’oro di Birgit Skarstein (Norvegia) e Roman Polianskyi (Ucraina) che hanno confermato, a Tokio, la loro leadership europea e mondiale. Doppietta Filippi anche nel doppio misto con l’oro per gli inglesi Laurence Whiteley e Lauren Rowles che hanno preceduto gli olandesi, Annika Van der Meer e Marinus De Koning. Medaglia pesante (bronzo) per il quattro con misto francese ai remi di un Filippi con i bracci di punta aliante in carbonio.

Un risultato d’eccellenza che conferma standard tra i più elevati al mondo e che l’azienda, guidata da David Filippi, ha saputo costruirsi negli anni, grazie a un reparto di ricerca, innovazione e sviluppo d’avanguardia e maestranze qualificate, con passione e determinazione, giorno dopo giorno.

Fondata nel 1980 da Lido Filippi, l’azienda ha continuato a crescere e a innovare tanto da arrivare a produrre circa 1000 imbarcazioni all’anno. A questa linea di recente si è aggiunta quella delle imbarcazioni da mare per la specialità del coastal rowing, futura disciplina olimpica. A questo proposito Filippi è main sponsor dell’European Coastal Rowing Challenge, in programma a Marina di Castagneto dal 26 al 31 ottobre prossimi, organizzato dal locale Circolo Nautico con il patrocinio del Comune di Castagneto, della Regione Toscana e con il contributo della Banca del Credito Cooperativo di Castagneto Carducci.

Fonte: Confindustria Livorno Massa Carrara