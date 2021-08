Sandra Ragionieri Scotti presenta il suo libro alla Blume

Gli eventi autunnali della libreria Blume di Fucecchio ripartiranno con la presentazione del romanzo "Il falso" di Sandra Ragionieri Scotti. Giovedì 2 settembre alle 19.00 avremo il piacere di ospitarla nel giardino della libreria per parlare del suo ultimo libro. Sarà possibile acquistare e far autografare il romanzo durante la serata.

Sandra Ragionieri Scotti è un'autrice locale; è stata a lungo insegnante di Scuola Superiore e poi Dirigente scolastico. Il suo ultimo romanzo. "Il falso", è un giallo dal sapore intimistico, che tocca temi di assoluta centralità e si distingue all'interno del panorama editoriale locale. Siamo felici di inaugurare gli eventi del periodo autunnale con questa presentazione. Le autrici e gli autori locali sono un tesoro da valorizzare, e noi siamo entusiaste di avere la possibilità di dialogare con loro.

Evento su prenotazione. Per iscriversi compilare form al seguente link: https://forms.gle/g5FKKzaN6hjDvCd2A

Fonte: Ufficio Stampa