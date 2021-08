"Legalità e trasparenza" Scapigliato continua ad informare i cittadini: come viene gestito il biogas

La campagna informativa lanciata da Scapigliato la primavera scorsa prosegue. È al via la distribuzione in cassetta della posta a tutti i cittadini dei Comuni della Val di Fine, per un totale di circa 20.000 copie, di un nuovo opuscolo dedicato al biogas che, assieme al percolato, tema affrontato nel primo opuscolo distribuito, rappresenta un prodotto della discarica potenzialmente critico per l’ambiente. Con questa pubblicazione, in particolare, Scapigliato illustra i criteri e le modalità con le quali viene gestito il ciclo del biogas.

La Società ha lanciato quest’ampia campagna informativa rivolta a tutti i cittadini, che è stata chiamata “Legalità e trasparenza. È meglio che i cittadini sappiano”, per spiegare il più chiaramente possibile e nell’ottica della piena trasparenza il modo in cui opera e come vengono gestite le varie attività e processi al suo interno.

Parte della campagna informativa, dopo il servizio speciale andato in onda a primavera su una nota Tv locale dal titolo “Viaggio all’interno di Scapigliato”, una sorta di “tour” di Scapigliato in cui è stato mostrato che tipo di rifiuti vengono trattati e smaltiti negli impianti, in che modo e quali sono i numerosi controlli a cui sono sottoposti, è stato anche il secondo speciale andato in onda a fine luglio sui progetti di innovazione tecnologica portati avanti dalla Società per migliorare la sostenibilità ambientale. Il servizio, nelle prossime settimane, sarà inoltre oggetto di una trasmissione di approfondimento in studio.

Parallelamente a questa campagna informativa, Scapigliato distribuirà, entro la fine dell’anno, il secondo numero (il primo è stato distribuito in primavera) della pubblicazione che illustra gli sviluppi delle attività e progetti della Società nell’ambito della “Fabbrica del futuro”. Il tema di questo secondo numero saranno i progetti di innovazione e la distribuzione interesserà tutti i Comuni della Val di Fine, quelli della bassa Val di Cecina e Collesalvetti, per un totale di circa 45.500 pubblicazioni distribuite.

Fonte: Scapigliato Srl