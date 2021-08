Teatro inclusivo, a Pisa lo spettacolo della compagnia Mayor Von Frinzius

Si terrà lunedì 6 settembre a Pisa in piazza dei Cavalieri lo spettacolo di teatro inclusivo presentato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius dal titolo “AUGENBLICK, non ora” dedicato ad Andrea Matteucci.

Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale livornese nata nel 1997. Attualmente fa parte dell’associazione OAMI ed i suoi spettacoli sono coprodotti dalla Fondazione Teatro Carlo Goldoni di Livorno.

Nel 1997 nasce all'interno dell'Anffas Onlus di Livorno l'esigenza di iniziare un laboratorio teatrale per fornire ai ragazzi un senso di sé che possa essere diverso dall'identità che lo specchio sociale fissa loro addosso come una maschera indelebile. Dopo un periodo di formazione, i primi laboratori vedono sulla scena solo ragazzi con disabilità che vengono diretti da Lamberto Giannini nel doppio ruolo di attore e regista.

“È una grande soddisfazione – dichiara il sindaco Michele Conti - ospitare a Pisa lo spettacolo presentato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius che da anni ha avviato con successo un percorso di teatro inclusivo fatto di laboratori e produzioni che coinvolgono e mettono sullo stesso palcoscenico attori diversamente abili e non, presentando una formula vincente. Ringrazio la compagnia teatrale, la Fondazione “Dopo di Noi”, l’AIPD di Pisa, il Teatro Verdi e tutte le associazioni e i soggetti coinvolti per aver reso possibile la realizzazione di questo spettacolo nel bellissimo scenario di piazza dei Cavalieri. Speriamo che per la compagnia teatrale, come per tutte le associazioni che lavorano per permettere attività di socializzazione ai ragazzi con disabilità, come fa la Fondazione “Dopo di Noi” sul nostro territorio, possa rappresentare un simbolo importante di ripartenza.”

“Per il teatro Verdi di Pisa – dichiara la presidente Patrizia Paoletti Tangheroni - è un onore ospitare lo spettacolo della Compagnia Von Frinzius. Abbiamo scelto di inserire l’evento all’interno della rassegna Summer Knights, che vede l’esibizione di grandi artisti di livello nazionale, proprio per dare maggiore risalto ad uno spettacolo che riserverà molte sorprese ed emozioni, con un messaggio che invita a riflettere sull’importanza del tempo, ancora più attuale nel momento critico della pandemia che stiamo vivendo.”

“Nel teatro che facciamo con attori disabili e non – spiega il direttore della Compagnia Lamberto Giannini - c’è alla base un concetto di uguaglianza sostanziale e non formale: ognuno di loro sul palco deve esprimersi dando tutto quello che ha. L’unica finalità dei nostri progetti è emozionare e trasmettere la voglia di vivere. Lo spettacolo “Augenblick, non ora” alterna toni drammatici ed emozionanti a momenti comici e ironici, con l’intento di far capire l’importanza di vivere ogni stante della vita che può cambiare completamente ogni volta che sbatti gli occhi, ogni istante. È dedicato ad Andrea Matteucci, un ragazzo di 17 anni che ha perso la vita in un incidente.”

“Questo tipo di esperienze rappresentano un’occasione imperdibile di rafforzamento delle proprie capacità per i ragazzi con disabilità – commenta il presidente della Fondazione “Dopo di Noi” Francesco Barachini -. La nostra Fondazione, tramite la struttura del Centro “Le Vele”, offre la possibilità di accogliere questi ragazzi e avviare un percorso di recupero delle loro capacità, al fine di promuovere la propria autonomia e il progressivo reinserimento nel tessuto sociale.”

“Siamo veramente orgogliosi – ha aggiunto il presidente onorario dell’AIPD Pisa Sandro Del Rosso - di essere riusciti a dar vita anche ad una compagnia pisana di teatro inclusivo, grazie alla collaborazione con la compagnia Mayor Von Fiunzius, che rappresenterà il proprio spettacolo il prossimo 14 settembre. Si tratta di un’occasione fondamentale per la socializzazione dei nostri ragazzi a cui abbiamo lavorato con tenacia e passione.”

Nel corso del 2020-21 gli avvenimenti storici che il mondo si è trovato ad affrontare a causa della pandemia hanno portato la Compagnia Mayor Von Frinzius a reinventarsi, ad esportare la magia del teatro nel calderone della rete web, a rinunciare alla bellezza di oltre ottanta persone che insieme diventano un tutt’uno, vedendosi costretta a realizzare il nuovo spettacolo in maniera diversa: gli attori sono stati divisi in sei gruppi di otto persone l’uno, utilizzando mascherine e mantenendo le distanze. Dove in molti si sono dovuti fermare, Lamberto Giannini, direttore della Compagnia, è riuscito a perseverare e a tirar fuori dalla propria perseveranza un nuovo spettacolo originale dal titolo “Augenblick”, in tedesco “momento, batter d’occhio”.

Il batter d’occhio è l’istante da fissare per sempre: ogni attimo ha un valore infinito perché rappresenta l’eternità nella sua interezza, ed al tempo stesso può essere proprio il medesimo attimo in cui, sbattendo gli occhi, il nostro mondo viene completamente stravolto da una notizia, un avvenimento, qualcosa che cambia irrimediabilmente, che sia purtroppo o per fortuna. A partire da questo pensiero la Mayor Von Frinzius ha creato il nuovo spettacolo “Augenblick, non ora”, un inno alla forza di andare avanti anche quando i cambiamenti della vita ci mettono con le spalle al muro, inno rappresentato dalla potenza dello sguardo dell’altro, che ci permette di immedesimarci e che, secondo Levinas, ci permette di ritrovarci e di comprendere davvero chi siamo.

“Augenblick, non ora”, diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Gabriele Reitano, con la consulenza artistica di Marianna Sgherri, è prodotto da Compagnia Mayor Von Frinzius, Fondazione Teatro Goldoni e O.A.M.I e gode anche della rinnovata collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, main sponsor della Compagnia per il quarto anno successivo. Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla collaborazione di Charity Stars, Porto 2000, Holtre APS, Asa, Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano- Livornesi, Fondazione Livorno, CTT Nord e Regione Toscana. La tappa pisana dello spettacolo è promossa dalla Fondazione Dopo di Noi Pisa Onlus ed è inserito all’interno della rassegna “Summer Knights” che si tiene in piazza dei Cavalieri a partire dal 4 settembre, con il patrocinio del Comune di Pisa e l’organizzazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa insieme a LEG (Live Emotion Group).

“AUGENBLICK, non ora” si terrà il 6 settembre a Pisa in Piazza dei Cavalieri alle 21.30. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria inviando e-mail a: augenblickpisa@gmail.com.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa