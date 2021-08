Trapianti, la Regione Toscana aderisce a 'Post'

La Regione Toscana aderisce a “Post”, il Progetto occupazione e salute post-trapianto, portato avanti dal Centro nazionale trapianti e sviluppato da bando Inail con l’obiettivo di fornire strumenti che facilitino la ripresa psicofisica e il reinserimento lavorativo del soggetto trapiantato.

Se ne parlerà domani, martedì 31 agosto, dalle ore 14.30 alle 17, nel corso di un incontro nell’auditorium di via Taddeo Alderotti 26n, nella sede dell’assessorato al diritto alla salute, a Firenze, promosso dall’Organizzazione trapianti toscana e dal Centro regionale trapianti.

L’incontro vede la partecipazione dei professionisti dei settori della medicina dello sport e dell'esercizio, di specialisti delle insufficienze d'organo, di docenti universitari di Scienze motorie e dell'associazione Aned Toscana. L’incontro è riservato non solo agli addetti ai lavori, ma anche alle Associazioni dei donatori, dei pazienti in attesa di trapianto e dei pazienti trapiantati. L’iniziativa prevede la costruzione di una rete regionale che ha tra le finalità la ripresa psicofisica e il reinserimento lavorativo post trapianto.

Al momento, in Toscana hanno aderito alla Rete nazionale di prescrizione dell'esercizio fisico nel pre e post trapianto i Centri di Pistoia e di Livorno. Grazie a questa integrazione tutti i Centri della Rete regionale potranno disporre dei materiali del progetto “Post” (questionari, web application, video con gli esercizi per i pazienti e i corsi fad per gli operatori) e rappresentare un esempio di costruzione di una rete di eccellenza e di riferimento anche per gli altri ospedali toscani e a livello nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa