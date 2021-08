Vaccini senza prenotazione, ecco dove a Siena e Grosseto

Oggi, lunedì 30 agosto, prima giornata di accesso libero senza limiti di età negli hub toscani per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid. I dati aggiornati alle 17 di oggi: in provincia di Siena sono 144 le somministrazioni effettuate senza prenotazione mentre in quella di Grosseto sono 174.

Siena

Prima giornata di accesso libero senza limiti di età alla vaccinazione, anche senza prenotazione, nei centri vaccinali della provincia di Siena, in linea con la programmazione. Oggi (dato riferito alle 17) sono stati 144 i cittadini che in provincia di Siena hanno usufruito di questa opportunità, in precedenza riservata ai minori tra 12 e 18 anni e agli over 60 e ora invece prevista senza limiti di età: 20 al palasport Bernino di Poggibonsi, 13 al Centro Macchia Faggeta di Abbadia San Salvatore, 28 al palasport di Arbia, 34 al Papillon di Monteroni d’Arbia, 49 alla sala polivalente di Montepulciano.

Chi si è già prenotato sul portale regionale ha la precedenza per garantire il rispetto dell’orario previsto, ma si può accedere anche senza appuntamento da un’ora dopo l’apertura fino a un’ora prima della chiusura di ogni centro.

Questo il quadro delle sedi e la tipologia di vaccini utilizzati con accesso libero fino a domenica 5 settembre in provincia di Siena.

Abbadia San Salvatore, Centro Macchia Faggeta

Tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto martedì 31 agosto, Pfizer (lun-mer) Moderna (gio-ven-sab-dom)

Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 eccetto martedì 31 agosto, Pfizer (lun-mer) Moderna (gio-ven-sab-dom)

Montepulciano, sala polivalente (ex Macelli)

Tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto lunedì 30 agosto e giovedì 2 settembre, Pfizer (sab) Moderna (mar-mer-ven-dom)

Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 eccetto lunedì 30 agosto e giovedì 2 settembre, Pfizer (mer) Moderna (mar-ven-sab-dom)

Venerdì 3 settembre dalle 20 alle 22, Moderna

Chiusi, palasport

Giovedì 2 settembre dalle 9 alle 14, Moderna, e dalle 14 alle 20, Pfizer.

Siena, ex pronto soccorso Scotte

Venerdì 3 settembre dalle 9 alle 14, Moderna.

Arbia, palasport

Tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto lunedì 30, martedì 31 agosto e venerdì 3 settembre, Pfizer (gio-dom) Moderna (mer-sab).

Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20, Pfizer (lun-mar-gio-dom) Moderna (mer-ven-sab).

Dalle 20 alle 22 martedì 31 agosto, J&J, venerdì 3 settembre (Astra), sabato 4 settembre (Moderna).

Monteroni d’Arbia, discoteca Papillon

Tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto mercoledì 1 e venerdì 3 settembre, Pfizer (lun-mar-dom) Moderna (gio-sab).

Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 eccetto mercoledì 1 e venerdì 3 settembre, Pfizer (lun-mar-sab) Moderna (gio-dom).

Sabato 4 settembre dalle 20 alle 22, Pfizer.

Poggibonsi, palasport Bernino

Tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto mercoledì 1 e venerdì 3 settembre, Moderna.

Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 eccetto mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre, Pfizer (sab) Moderna (lun-mar-dom).

Venerdì 3 settembre dalle 20 alle 22, Moderna.

Grosseto

Oggi (dato riferito alle ore 17) sono stati 174 i cittadini che hanno usufruito di questa opportunità, in precedenza riservata ai minori tra 12 e 18 anni e agli over 60 e ora invece prevista senza limiti di età. Nel dettaglio nei cinque centri vaccinali aperti: alla Spergolaia granaio lorenese di Alberese sono stati somministrati 11 sieri che hanno trovato posto in una seduta di già prenotati. Le vaccinazioni ad accesso libero nella sede del 3° Reggimento Savoia Cavalleria sono state 60, poi 22 nella discoteca Kronos di Castel del Piano, 22 ad Attimi di Albinia e 59 alla ex Fonderia di Follonica. I già prenotati avranno la precedenza, ma ci sarà posto anche per coloro che si presenteranno chiedendo di essere vaccinati anche se non in possesso della prenotazione. Questo il quadro delle sedi e la tipologia di vaccini utilizzati con accesso libero fino al 5 settembre nella provincia di Grosseto.

Ristorante Attimi, Albinia

Aperto tutte le mattine dalle 9 alle 14, tipologia vaccino Moderna (mar-mer-gio-ven-sab) Pfizer (dom). Nel pomeriggio tutti giorni dalle 14 alle 20. Tipologia vaccino Pfizer (martedì, domenica) Moderna (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato). Per la sera è aperto mercoledì 1 sabato 4 settembre dalle 20 alle 22 con il Moderna.

Castel del Piano –discoteca Kronos

Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9 alle ore 14 e la tipologia dei vaccini è il Pfizer (martedì), e Moderna (martedì, giovedì, venerdì e sabato). Nel pomeriggio è aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle 20 escluso il 3 settembre. La tipologia di vaccino è il Pfizer (mercoledì), e Moderna (martedì, giovedì, sabato e domenica). La sera è aperto mercoledì 1 settembre dalle 20 alle 22 e la tipologia di vaccino Pfizer.

Grosseto –ex granaio Lorenese azienda Alberese

Il centro è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle 14, tipologia di vaccino Pfizer (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), e Moderna (martedì, giovedì e domenica). Nel pomeriggio l'apertura è dalle 14 alle ore 20, tipologia di vaccino Pfizer (mercoledì, venerdì e sabato), Moderna (martedì, giovedì e domenica). Per quanto riguarda le aperture serali l'hub è aperto martedì 31 agosto, giovedì 2 e sabato 4 settembre dalle ore 20 alle 22 con il Pfizer (sabato) e Moderna (martedì e giovedì).

Grosseto – Caserma 3° Reggimento Savoia, via Senese

Il centro è aperto tutte le mattine dalla ore 9 alle 14 e le tipologie di vaccino sono il Pfizer ( martedì), Moderna (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), Johnson & Johnson il sabato. Nel pomeriggio il centro è aperto dalle 14 alle 20 escluso martedì 31 agosto. I vaccini utilizzati sono il Pfizer (sabato) e Moderna (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica). Per le aperture serali il centro è aperto mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre dalle ore 20 alle 22 con il Moderna.

Follonica – Ex Fonderia Sala Polivalente, area ex Ilva

L'hub è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle 14 escluso sabato 4 settembre. Le tipologie di vaccino sono Moderna (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica). Nel pomeriggio il centro è aperto dalle 14 alle 20 escluso lunedì 30, martedì 31 agosto e sabato 4 settembre. Le tipologie di vaccini sono il Pfizer (giovedì) e Moderna ( mercoledì, venerdì e domenica). Martedì 31 agosto, giovedì 2 e sabato 4 settembre l'hub è aperto dalle ore 20 alle 22 e le tipologie di vaccini sono Pfizer (martedì e sabato) e Moderna il giovedì.

Massa Marittima – Ex Convento Clarisse, piazza XXIV Maggio

Il centro è aperto sabato 4 e domenica 5 settembre la mattina dalle ore 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 14 alle 20. I sieri sono il Pfizer sabato e Moderna domenica.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa