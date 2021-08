Vaccini senza prenotazione in Toscana, tanti cittadini stranieri accorrono per la prima dose

Agosto si chiude con una novità sul fronte vaccini anti Covid. Da oggi, lunedì 30, è possibile in Toscana presentarsi nei punti vaccinali senza prenotazione, per ricevere la prima dose se ancora non effettuata. L'elemento di novità è che non ci sono limiti di età, tutte le fasce vaccinabili sono ammesse senza prenotazione per ricevere la prima somministrazione.

A Prato si sono create lunghe file di persone, quasi esclusivamente straniere, accorse per farsi il vaccino contro il coronavirus. Davanti ai due centri vaccinali, il Pellegrinaio Novo e l'ex Creaf in via Galcianese, le code erano composte per la maggioranza da cinesi. L'Asl Toscana Centro ha spiegato che oggi solo 400 di loro potranno vaccinarsi con le dosi a disposizione: gli altri sono stati rimandati ai prossimi giorni. La grande affluenza, come appreso da alcune persone in fila in attesa del vaccino, sarebbe dovuta al fatto che molti non hanno la tessera sanitaria e da oggi, nel primo giorno senza prenotazione, è possibile immunizzarsi presentando solo un documento di identità.

L'accesso libero si è rivelato un successo anche nell'Asl Toscana sud est, che proprio oggi ha raggiunto nei propri territori l'immunità di gregge. Ieri si è svolta la prima domenica senza prenotazione tra Arezzo e Montevarchi riservata ai cittadini stranieri: sono state somministrate dosi a 300 persone.