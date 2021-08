Agosto record per il turismo a Volterra: presenze in aumento rispetto al 2020

Numeri ancora in crescita per il turismo volterrano. Anche il mese di agosto, infatti, ha superato le presenze registrate lo scorso anno che già aveva visto un incremento di visitatori rispetto al 2019.

“Numeri di presenze turistiche estremamente positivi quelli registratati ad agosto a Volterra – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - che hanno superato anche quelli dello scorso anno. In aumento, infatti, rispetto al 2020, le prenotazioni nelle strutture ricettive, gli ingressi nel sistema museale e le presenze di turisti italiani e stranieri in città. Dati davvero importanti che mantengono un trend positivo con prenotazioni per settembre e ottobre. Risultati – continua Luti - che sono il frutto di un lavoro di squadra tra pubblico e privato, dalle politiche messe in campo dall'amministrazione comunale alle attività di tutti gli attori legati al turismo del nostro territorio che, non appena le disposizioni nazionali lo hanno reso possibile, sono stati pronti ad accogliere i visitatori, riuscendo a garantire i servizi in modo tempestivo e con professionalità, nonostante la complessità e l’incertezza legate all’emergenza epidemiologica”.

Fonte: Comune di Volterra