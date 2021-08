Ausl Toscana Centro: anagrafe sanitaria solo su prenotazione a Firenze. Cambio del medico anche online

Da domani nei presidi di Morgagni, Santa Rosa, D’annunzio, Canova e Le Piagge l’accesso per i soli servizi di anagrafe sanitaria (iscrizione SSN, nuova iscrizione o rinnovo, scelta/revoca del medico, domicilio sanitario) sarà consentito solo su prenotazione.

La scelta e il cambio del medico si ricorda che possono essere fatti anche online, senza bisogno di recarsi presso il presidio. E’ possibile farlo accedendo alla funzionalità di cambio medico cliccando sul portale Open Toscana su Pc, tablet e smartphone o attraverso App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. La scelta o il cambio medico sono possibili anche tramite mail all’indirizzo anagrafesanitaria.firenze@uslcentro.toscana.it inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità valido.

Per chi, invece, volesse recarsi di persona le modalità per prenotare un appuntamento sono o chiamando il numero unico aziendale 055545454 (tasto 2) o recandosi (no telefonate) presso le farmacie del territorio fiorentino abilitate come punti Cup e richiedendo la prenotazione della prestazione di accesso anagrafe sanitaria.

Per il cambio del medico nell’ultima settimana (dal 23 al 29 agosto) sono stati 535 i cittadini di Firenze ad aver utilizzato i servizi digitali su un totale di 1162 assistititi della Ausl Toscana centro che nello stesso periodo, sempre per la scelta del nuovo medico, hanno fatto ricorso all’on line.

Attivo per il cambio medico anche il ricorso alla App Toscana Salute con 200 operazioni effettuate nell’ultima settimana dagli assistiti della Toscana centro. La App offre l’accesso a numerosi servizi del sistema sanitaria regionale, molti dei quali già on line.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa