Concorso a Piombino, tre assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Piombino ha avviato tre procedure concorsuali volte ad altrettante assunzioni a tempo indeterminato. In particolare i concorsi riguarderanno la copertura di un posto come Istruttore tecnico categoria C nel settore “Finanza, gestione e controllo” dell’Ufficio patrimonio, un posto come Istruttore direttivo di vigilanza categoria D per la Polizia municipale e un posto per Istruttore direttivo amministrativo categoria D per il settore “Programmazione territoriale ed economica” dell’Ufficio Europa.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2021.

Tutte le informazioni sono contenute nei rispettivi bandi consultabili alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Piombino al seguente indirizzo:

https://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina640_concorsi-attivi.html

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Organizzazione del Comune: personale@comune.piombino.li.it