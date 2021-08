L'Empoli Swarm riparte e si torna a giocare a Dodgeball

Settembre è arrivato, e finalmente l'Empoli Swarm Dodgeball riprende con le sue attività!

Dopo lo stop dei campionati e degli allenamenti dato dall'epidemia, la squadra empolese di dodgeball è tornata.

Attiva con corsi per ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su, il sodalizio ha creato un’apposita promozione molto conveniente per chi volesse provare questo divertente sport! Potete trovare tutte le info al link https://www.facebook.com/931504133527593/posts/4549427941735176/?d=n .

Per la sicurezza non c'è da preoccuparsi: lo staff dell’Empoli Swarm osserva dei protocolli anti-contagio aggiornati ad ogni nuova normativa statale.

Per qualsiasi informazione potete contattare l’Empoli Swarm Dodgeball sulla pagina Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/empoliswarm , sulla pagina Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/empoli_swarm_dodgeball/ , tramite mail all’indirizzo empolidodgeball@outlook.it oppure tramite messaggistica whatsapp al numero 346 0848643

Fonte: Ufficio stampa