Il calcio amatoriale è pronto a ripartire: Uisp Empoli Valdelsa in riunione

Lunedì 6 settembre alle ore 21,30, presso il Circolo Arci di Ponte a Elsa, si svolgerà la riunione delle squadre di calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5 femminile in vista della ripartenza dei campionati amatoriali organizzati dalla Struttura di Attività Calcio Uisp Empoli Valdelsa. Nell’occasione saranno presentate le Norme di Partecipazione al torneo e verranno approfondite le disposizioni del nuovo protocollo applicativo anticovid Uisp, volto a fornire tutte le indicazioni per la ripresa delle attività agonistiche in piena sicurezza.

Come previsto dalle norme di partecipazione approvate dalla Uisp Nazionale, il torneo di calcio per la stagione 2021/2022 si svolgerà in tre fasi: territoriale, regionale e nazionale. La fase 1, che interessa il campionato di calcio a 11 delle squadre affiliate al comitato Uisp Empoli Valdelsa, sarà articolata su due livelli: girone di A1 e girone di A2. L’inizio del torneo di calcio a 11 è previsto per il 17 ottobre 2021. A partire dal 6 settembre 2021, via alle iscrizioni delle squadre, con termine sino al prossimo 17 settembre. Per quanto riguarda i campionati di calcio a 7 e futsal femminile, il cui inizio è previsto per il 25 ottobre, il termine per iscriversi è quello del 30 settembre 2021.

Tutte le informazioni sui costi e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito www.uisp.it/empoli/calcio. In occasione della riunione di lunedì 6 settembre a Ponte a Elsa, le società potranno partecipare con un numero massimo di due rappresentanti per ogni associazione sportiva. La lunga attesa è finita. Dopo oltre un anno e mezzo di forzata inattività, la nuova stagione di calcio amatoriale è finalmente alle porte.

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa - Ufficio Stampa