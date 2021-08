"Da mesi senza internet, non possiamo lavorare": la segnalazione da Staffoli

"Da mesi la mia famiglia è senza internet e non può lavorare, abbiamo contattato Telecom ma non è stato risolto niente". La segnalazione arriva da Staffoli, comune di Santa Croce sull'Arno. Per la precisione, giunge da via Carmignano, una zona della frazione delle Cerbaie che da tempo ha problemi di linea.

Una famiglia si trova senza internet da giugno e ha deciso di farsi sentire: "Si sono presentati dei problemi, abbiamo chiamato i tecnici e ci hanno detto che c'è un pezzo da cambiare. Doveva arrivare una squadra apposita di tecnici ma da giugno a oggi non si è visto nessuno".

Il problema, già sentito durante l'estate, si acuisce col ritorno al lavoro: "Siamo in tre e tutti e tre usiamo internet per lavoro. Non possiamo andare avanti con i dati del cellulare, è quasi impossibile oltre che dispendioso. Inoltre noi abbiamo pallato le bollette per intero, senza che nessuno facesse uno sconto per il disservizio".

In pratica, internet va solamente a sprazzi e "qualsiasi intervento è vano; riguarda tutta la zona ma noi siamo tra i pochi a risentirne maggiormente, dato che con internet ci lavoriamo". La famiglia ha chiamato spesso il 187: "Ma nulla di fatto. Alcune volte i tecnici sono arrivati, hanno aggiustato il guasto ma solo momentaneamente. Il pezzo che andava cambiato è sempre lì".

"Da anni c'è questo problema. Prima si verificava col maltempo, adesso invece avviene di continuo. Siamo stanchi, speriamo in un intervento risolutivo" affermano da Staffoli.