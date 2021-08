Lavori di asfaltatura in via Castello a Carmignano

Sono in corso i lavori di asfaltatura in via Castello, la strada che conduce alla Rocca di Carmignano. Il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto nel primo tratto della strada in salita, fino al belvedere Arrigo Rigoli (il passaggio pedonale panoramico che costeggia il muro di cinta della Rocca).

Nel tratto pianeggiante della strada, antistante l’ingresso alla Rocca, saranno sistemati alcuni punti dove il manto stradale è danneggiato.

Inoltre, verrà messa la zanella laterale sia nel primo tratto in salita, sia nella parte finale prima di via Erta del Pollaio. Sotto alla zanella verrà realizzato un drenaggio per evitare che l’acqua invada la strada nei giorni di pioggia abbondante. Allo stesso scopo verranno installate anche alcune caditoie ed un tratto di fognatura bianca.

Questo intervento va a completare la serie di lavori realizzati negli ultimi mesi per mettere in sicurezza la Rocca e l’area circostante, fra i quali la nuova illuminazione sia esterna che interna ed il restauro delle mura di cinta.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa