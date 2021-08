"Metti una sera a Cascina": serata dedicata all'esperimento Virgo

Domani alle ore 21, presso la Banca di Pescia e Cascina, si terrà l’incontro Cascina incontra Virgo, l’ultimo del ciclo di eventi Cascina Europa, organizzato dal Comune di Cascina all’interno della rassegna estiva Metti una sera a Cascina. Viviana Fafone, responsabile italiana della Collaborazione Virgo, e Stavros Katsanevas, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, ripercorreranno le tappe della storica impresa scientifica dell’esperimento Virgo, uno dei tre più grandi e sensibili rilevatori di onde gravitazionali al mondo, e di EGO, L’Osservatorio Gravitazionale Europeo.

Conduce l’evento il giornalista Massimo Marini. La partecipazione all’evento, che si terrà presso la sede della Banca di Pescia e Cascina, è gratuita, per info e prenotazioni: prenotazioni@lacittadelteatro.it.

Negli ultimi venti anni EGO e Virgo hanno costruito un rapporto sempre più stretto e significativo con il territorio del Comune di Cascina, che li ospita, un rapporto che si manifesta in eventi e progetti di coinvolgimento della cittadinanza di grande interesse scientifico e culturale, alcuni dei quali verranno illustrati durante l’incontro.

Tra questi EGO conduce il progetto europeo REINFORCE (a cui partecipa anche l’Università di Pisa), volto a promuovere la citizen science, ossia la partecipazione attiva dei non-scienziati alla scienza di frontiera, con la guida di scienziati di professione. Comuni cittadini potranno partecipare così all’analisi dei dati raccolti da Virgo e da altri osservatori europei e conoscere da vicino gli strumenti dell’astronomia gravitazionale, contribuendovi attivamente. Anche i Cascinesi (e in particolare gli studenti dell’Università della Libera Età) saranno interlocutori privilegiati di questo progetto nei prossimi mesi.

Quello di mercoledì è il primo di due eventi che si terranno questo Settembre, grazie alla collaborazione dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo con Il Comune di Cascina.

Per celebrare l’anno dantesco nell’anniversario della morte del sommo poeta, il prossimo 18 Settembre alle 21 si terrà nella sede di EGO, con lo sfondo scenografico del grande interferometro per onde gravitazionali Virgo, un evento tra arte, scienza e spettacolo, intitolato ‘E uscimmo a riveder le stelle’. Lina Bolzoni, Storica della Letteratura della Scuola Normale di Pisa e Stavros Katsanevas, direttore di EGO dialogheranno a partire dalla visione del Cosmo della Divina Commedia e della scienza contemporanea, con intermezzi artistici e sonori, tra cui la proiezione del Cosmic Concert di Tomas Saraceno. Condurrà la serata David Riondino. Il programma completo dell’evento nei prossimi giorni sul web (www.ego-gw.it) e sui canali social di EGO/Virgo, Facebook (www.facebook.com/EGOVirgoCollaboration) e Twitter (www.twitter.com/ego_virgo).

L’Interferometro Virgo e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo

Virgo è un interferometro laser con due bracci di 3 chilometri, costruito per rivelare le onde gravitazionali: oscillazioni dello spazio-tempo previste da Einstein più di un secolo fa. Queste onde sono generate da violenti eventi cosmici, come la fusione di buchi neri e di stelle o le esplosioni di supernovae. Per rivelare le impercettibili deformazioni dello spazio-tempo prodotte dal passaggio delle onde gravitazionali, Virgo misura la distanza relativa tra due masse di test sospese all’estremità dei suoi bracci con una precisione inferiore a un millesimo del diametro di un protone ed èattualmente uno dei tre più grandi e sensibili rivelatori di onde gravitazionali al mondo, insieme ai due interferometri statunitensi LIGO, coi i quali opera congiuntamente dal 2017. Virgo è operato da una collaborazione scientifica internazionale che coinvolge 109 istituti di 13 paesi ed è installato ad EGO, l’European Gravitational Observatory, l’infrastruttura di ricerca fondata nel 2000 dall’italiano Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal francese Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Dal 2020 anche l’ente di ricerca olandese NIKHEF partecipa al consorzio EGO.

Fonte: Ufficio Stampa