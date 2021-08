Misericordia di Malmantile, ripartito il punto tamponi in Drive Through lastrigiano

E’ ripartita martedì scorso - presso lo spazio antistante la Sede della in Via Vecchia Pisana- l'attività del punto tamponi in Drive Through.

Il servizio, gestito dalla Confraternita di Malmantile per conto dell’Azienda Sanitaria, sarà attivo ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 11.

Per la prenotazione dei tamponi molecolari presso questa postazione basterà essere in possesso di richiesta medica e collegarsi al portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it. L'esito del tampone potrà poi essere facilmente consultato dal Fascicolo Sanitario Elettronico o sulla piattaforma http://referticovid.sanita.toscana.it.

Un servizio sicuramente importante per tutta la popolazione che potrà avere, vicino a casa, la possibilità di effettuare l'esame senza doversi spostare troppo in una situazione già difficile di per sé.

“La nostra Misericordia” ha spiegato il Governatore Niccolò Guarnieri “si è attivata fin da subito per cercare di fornire alla popolazione gli strumenti per contrastare il Covid. Già dallo scorso novembre abbiamo attivato postazioni per l’effettuazione di tamponi molecolari e antigenici e – da metà maggio – gestiamo una linea vaccinale presso l’HUB di Scandicci.”

Fonte: Confraternita di Misericordia di Malmantile - Ufficio Stampa