Ennesima morte sul trattore, a farne le spese un 52enne

Un 52enne è morto dopo che il trattore che stava guidando è finito questa mattina in un dirupo profondo 50 metri. Il fatto è avvenuto alle 10.30 a Serriole di Badia Tedalda, nell'Aretino. L'uomo, impegnato in dei lavori in un terreno, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari inviati dal 118. I soccorsi sono stati vani, così come la chiamata all'elisoccorso, che non è partito a causa delle condizioni irrimediabili dell'uomo.