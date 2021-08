No Green Pass, annunciata manifestazione a Pistoia

Erano attese nuove manifestazioni contro gli obblighi legati al green pass dopo che dal 1 settembre saranno in vigore maggiori restrizioni per chi non ne è in possesso. Così sabato 4 settembre in piazza del Duomo è stata organizzata una manifestazione dalle 18 alle 21, comunicata alla questura di Pistoia, da parte di alcuni cittadini che hanno chiesto che non fossero presenti "simboli, organizzazioni politiche, comitati o associazioni".

"Riteniamo che la questione del Green Pass vada oltre le rappresentanze politiche e riguardi più direttamente la legislazione internazionale di tutela dei diritti umani", affermano i firmatari. Si attendono altri sviluppi in altre città toscane.