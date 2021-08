Orario prolungato alla Biblioteca di Empoli, apertura serale fino alle 20 anche al sabato

Il mese di settembre inizia con una bella novità per gli utenti della biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli: dal 1 settembre infatti la biblioteca allunga l’orario di apertura serale dal lunedì al venerdì fino alle ore 20 e rimane aperta anche il sabato pomeriggio.

Fino ad oggi la ‘Fucini’ chiudeva alle 19 e il sabato era aperto solo la mattina. Dunque un’ora in più tutti i giorni che prolunga l’apertura serale e la possibilità di vivere la biblioteca e usufruire di tutti i suoi servizi anche al sabato pomeriggio, anche in questo caso fino alle 20.

Questo quindi il nuovo orario in vigore da mercoledì 1 settembre: da lunedì a venerdì 9-20; sabato 9-13 e 16-20.

La sezione ragazzi sarà invece aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato nello stesso orario della biblioteca: 9-13 e 16-20

Fino al 16 settembre continuano inoltre le attività al Parco di Serravalle: tutti i lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:00 i bibliotecari vi aspettano presso la tenda rossa, vicino al laghetto, con punto prestito, letture e attività!

Ricordiamo che, come disposto da D.L. 105/2021 art. 3 comma c, per accedere ai locali della biblioteca è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.

Gli utenti sprovvisti di tale documentazione potranno soltanto restituire il materiale della biblioteca già in loro possesso, in apposite scatole poste all'ingresso dei locali.

Resta l'obbligo dell'uso della mascherina all'interno dei locali a partire dai 6 anni di età, la misurazione della temperatura e l'igienizzazione delle mani all'ingresso e il rispetto del distanziamento fisico.

La certificazione verde non è richiesta ai bambini al di sotto di 12 anni e ai soggetti riconosciuti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per i bambini sotto 12 anni è necessario esibire la tessera della biblioteca, un documento d'identità attestante l'età o una certificazione firmata dai genitori.

Rimane attivo per tutti i residenti nel Comune di Empoli il prestito a domicilio.

PRENOTAZIONE SALE STUDIO E MEDIATECA: Mentre i servizi di prestito e restituzione sono accessibili senza prenotazione, per utilizzare le postazioni studio della sala maggiore e delle salette e per le postazioni pc della mediateca rimane attivo il servizio di prenotazione tramite Affluences: è possibile prenotare in autonomia tramite app gratuita disponibile su App Store o Google Play oppure dal sito www.affluences.com. In alternativa è sufficiente chiamare la biblioteca al numero 0571/757840.

Le fasce orarie prenotabili sono le seguenti:

Mediateca: turni di un’ora da lunedì a venerdì 10-13 e 14:30-19:30, sabato 10 -13 e 16:30-19:30.

Sala maggiore: turni di 4 ore da lunedì a venerdì 9-13 e 14-18, sabato 9-13 e 16-20.

Salette: turni di 3 ore da lunedì a venerdì 10-13 e 15-18, sabato 10-13 e 17-20.

Gli utenti prenotati fino alle 18 potranno trattenersi in sala maggiore e nelle salette fino alle 19:50.

Le postazioni studio dei corridoi e del loggiato coperto saranno invece liberamente accessibili in orario di apertura, fino ad esaurimento posti, senza prenotazione.

Dalle ore 13 alle ore 14 verranno effettuate le procedure di igienizzazione e sarà quindi necessario lasciare libere le postazioni.

Per tutte le informazioni vi invitiamo a consultare il sito http://reanet.empolese-valdelsa.it/ , la pagina Facebook @fuciniempoli, scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonare al numero 0571757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa