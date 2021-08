Padule di Fucecchio, ripartono le visite guidate nella Riserva Naturale

Montalbano (foto Michela Del Negro)

Dopo la pausa di agosto, a settembre riprendono le visite guidate nell’area umida e negli ambienti vicini e riapre al pubblico il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini. Il Centro sarà visitabile, ad accesso libero, il sabato con orario 15,30-18,30 e la domenica con orario 9-12 e 15,30-18,30; nel rispetto delle attuali normative anticovid sarà richiesta l'esibizione del Green Pass. Nei mesi di settembre e ottobre il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio organizza anche un ricco programma di escursioni nella zona umida e sulle colline intorno alla Valdinievole.

Si parte domenica 12 settembre con una piacevole passeggiata nel Padule di Fucecchio, la più grande palude interna italiana, con sosta birdwatching all’osservatorio faunistico della Riserva Naturale nell’area de Le Morette. Le visite successive, a cadenza settimanale, toccano alcune delle aree più belle del Montalbano; a Vinci per vedere i torrenti e le pescaie di Leonardo, a Lamporecchio tra boschi e vigneti monumentali.

Sulle colline di Pescia si cammina lungo la Via della Fiaba, un rigenerante itinerario storico-naturalistico fino a Collodi, e ancora più in alto da Pontito a Croce a Veglia, nei paesaggi quasi alpini della “Svizzera pesciatina”.

Sono previste anche visite a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio (Empoli), dedicate di volta in volta alle migrazioni autunnali (“Settembre, andiamo”) e agli arbusti per la fauna selvatica (“Birdgardening”).

Non manca il classico appuntamento con “La vita rurale in Padule”: ai margini della palude, da Stabbia al Museo della Civiltà Contadina e al Giardino della Meditazione, alla scoperta della storia e delle tradizioni locali.

Le visite, aperte a tutti, si svolgono in sicurezza; sono sempre condotte da una Guida Ambientale qualificata ed è prevista una piccola quota di partecipazione. I programmi aggiornati delle escursioni si trovano sul sito www.paduledifucecchio.eu

Per partecipare è sempre necessaria la prenotazione presso il Centro RDP Padule di Fucecchio, inviando una mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it con nome, numero dei partecipanti ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Picchio muratore (foto Samuele Pesce)

Calendario delle visite

Domenica 12 settembre, ore 9-12

Passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell'area de Le Morette.

Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

Domenica 19 settembre, ore 9-11

“Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare”. Visita a tema.

Area naturale protetta di Arnovecchio.

Domenica 26 settembre, ore 9-13

Vinci, alla scoperta dei torrenti e delle pescaie di Leonardo.

Escursione sul Montalbano.

Domenica 3 ottobre, ore 9-13

Da Fornello a Sant’Amato, tra boschi e vigneti monumentali.

Escursione sul Montalbano.

Domenica 10 ottobre, ore 9-13,30

Via della Fiaba: un rigenerante itinerario storico-naturalistico da Pescia a Collodi.

Escursione sulle colline di Pescia.

Domenica 17 ottobre, ore 9-11

“Birdgardening, arbusti per la fauna selvatica”. Visita a tema.

Area naturale protetta di Arnovecchio.

Domenica 24 ottobre, ore 9-12

La vita rurale in Padule: itinerario sulla storia e le tradizioni locali.

Passeggiata ai margini del Padule.

Domenica 31 ottobre, ore 9-13

Croce a Veglia, i paesaggi quasi alpini della “Svizzera pesciatina”.

Escursione nella Valleriana.

