Picchia e offende il padre, arrestata 34enne dopo le intercettazioni

Si è concluso con l’arresto di B.S., donna montecatinese di 34 anni, l’intensa indagine portata avanti per mesi dalla Polizia Municipale per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziano padre.

Tutto è partito nei primi mesi dell’anno quando la Polizia Municipale è giunta in un'abitazione del centro per delle urla che si udivano fino all’esterno.

Presi contatti con gli occupanti dell‘appartamento erano emerse alcune discordanze nei racconti resi che tendevano a minimizzare l’accaduto: futili motivi familiari, avrebbero risposto. Il padre non era potuto intervenire nel dialogo e da qui i sospetti hanno portato a rinforzare l'indagine. Non era infatti un caso isolato di litigio ma gli alterchi da tempo andavano avanti. La procura ha disposto subito delle intercettazioni per accertare cosa veramente succedesse all’interno delle mura domestiche.

Per due mesi è emersa la verità. La donna offendeva quotidianamente il padre per poi picchiarlo sempre per futili motivi. Durante un furioso litigio in corso tra la figlia e l’anziano padre che veniva percosso, la polizia municipale ha fatto irruzione nell’appartamento e ha proceduto all'arresto.

Nei giorni successivi presso il Tribunale di Pistoia si è svolta l’udienza che ha convalidato l’arresto e ha disposto l’allontanamento dalla famiglia della figlia.