Picchielli (Lega): "Drone per la municipale, formare gli agenti con patentino"

Il comandante della polizia municipale dell'Empolese Valdelsa Massimo Luschi aveva avviato una sperimentazione con l'utilizzo dei droni sui cieli della nostra zona per dare una mano nel controllo del territorio.

Dopo il via libera dell’Enac, infatti l’esperimento di Certaldo era stato ripetuto anche in altri Comuni dell’Unione.

Al momento la polizia municipale può utilizzare i droni di alcune associazioni dell'area e della Misericordia, ma ritengo che sia necessario comprarne uno in modo da dotare direttamente il corpo di questo strumento.

Inoltre dovrebbero essere formati degli agenti nell'utilizzo dei droni, con il conseguimento dell'apposito patentino, in modo da essere autonomi nell'uso di questa tecnologia e poterla sfruttare al meglio per il controllo del territorio, per la repressione dei reati ambientali, dell’abusivismo edilizio e per l’espletamento di tante altre attività.

Sono certo che la dotazione di un drone aiuterebbe la polizia municipale da essere ancora più efficace sia nelle operazioni di sicurezza sia in quelle di protezione civile, che i vigili urbani a volte coadiuvano.

Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli