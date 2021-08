Ponte di Marcignana, prorogato il senso unico alternato

Prorogato fino al 30 settembre 2021, sulla Sp 11 "Pisana per Fucecchio", il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, con divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia, e l'attivazione di due dossi rialzati sia dal lato di Bassa (comune di Cerreto Guidi) che dal lato di Marcignana (comune di Empoli) nonché il divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,50 metri e di altezza superiore ai 2,70 metri in entrambi i sensi di marcia. Divieto di transito ai pedoni fino all'ultimazione dei marciapiedi. Orario 00.00/24.00, al km 4+000 circa (in corrispondenza del Ponte alla Motta), nei comuni di Empoli e Cerreto Guidi. Garantito il transito ai mezzi del trasporto pubblico locale in deroga ai divieti.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa