Al Gatteschi di Pistoia si apre il sipario del Primo Festival di Microteatro

Tommaso De Santis

Dal 17 al 19 settembre 2021 verrà realizzato il Primo Festival di Microteatro al Teatrino Gatteschi di Pistoia. La manifestazione, realizzata da G713 APS in collaborazione con Teatro per la Coscienza APS, prevede l’alternarsi durante i tre giorni di programmazione di tre compagnie professionali, le quali presenteranno ciascuna uno spettacolo della durata di quindici minuti per quindici spettatori per replica (ridotti a sette per replica a causa del protrarsi dell’emergenza COVID).

Tema di questa prima edizione: Sabotare la rassegnazione.

“Siamo felici e orgogliosi di poter portare a Pistoia questo format teatrale già molto conosciuto e sperimentato oltre i nostri confini nazionali” dichiara il Direttore Artistico Tommaso De Santis che, assieme al Condirettore Artistico Alessandro Terranova, ha curato la selezione degli spettacoli. “Abbiamo ricevuto un alto numero di candidature, tutte di ottimo livello; per poter definire il programma abbiamo preso in considerazione tre aspetti per noi centrali: l’attinenza al tema proposto, l’originalità e qualità della performance e l’essenzialità dell’allestimento. Siamo certi che il pubblico rimarrà soddisfatto”.

E proprio il pubblico sarà protagonista nello svolgimento del Festival: infatti il Premio al Miglior Spettacolo di Microteatro verrà decretato dai voti degli spettatori.

“Ci sembra importante, se non fondamentale, che il pubblico si senta partecipe del processo creativo. In un momento così delicato come questo, dopo quasi due anni di difficoltà per il mondo dello spettacolo dal vivo (che già non godeva di ottima salute) siamo convinti che riavvicinare gli spettatori a piccoli passi, con piccoli progetti carichi di vita e vitalità come questo, possa essere una strada da percorrere. E siamo motivati a percorrerla al massimo delle nostre possibilità” ribadisce De Santis.

Olaia Pazos

Nei tre giorni di programmazione, oltre agli spettacoli menzionati, il pubblico potrà assistere a eventi in plenaria, ovvero l’inaugurazione del Festival (17 settembre), l’incontro con le compagnie ospiti (18 settembre) e la premiazione (19 settembre) durante la quale la Direzione Artistica assegnerà anche due menzioni speciali al Miglior Testo e alla Migliore Interpretazione.

Ospite internazionale del Festival, l’attrice, cantante e drammaturga spagnola Olaia Pazos che presenterà al pubblico alcune anteprime dei suoi ultimi lavori.

I biglietti saranno disponibili online da domani, mercoledì 1° settembre 2021, collegandosi al sito www.teatroperlacoscienza.org oppure iscrivendosi all’evento Facebook dedicato. A partire dalla stessa data, sempre attraverso il sito dell’associazione, sarà anche possibile iscriversi al Microworkshop che le compagnie condurranno nella mattinata di domenica 19 settembre.

