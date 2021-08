Remo Anzovino in concerto all’Estate Fiesolana

Per la critica è il “nuovo vero erede della tradizione italiana nella musica da film”.

Tra i più originali compositori e pianisti della nuova generazione, Remo Anzovino sarà in concerto martedì 7 settembre al Teatro Romano di Fiesole (ore 21), nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2021.

Inizio spettacolo ore 21, posti numerati 23/17,25 euro.

Per agevolare l’ingresso si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita: online su www.estatefiesolana.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Prevendite anche presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani, 1 - da lunedì a sabato orario 9/18.30 e la sera di spettacolo dalle 19,45). Info tel. 055.5961293 - info@prgfirenze.it.

Celebrato con il “Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte”, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale, con oltre 12 milioni di streams solo su Spotify.

I suoi concerti sono vere esperienze emozionali. Durante il primo lockdown, l’artista friulano ha ideato e realizzato il “Diario Sonoro”, un format online che, attraverso la fantasia, la musica e i suoi racconti, ha guidato il pubblico in viaggi immaginifici nei luoghi che non abbiamo potuto vivere in quelle settimane e che, pagina dopo pagina, è diventato un appuntamento fisso per migliaia di persone: oltre 500.000 visualizzazioni e più di 12.000 commenti, emozionati ed emozionanti.

Lo scorso ottobre, l’Unesco ha scelto due sue musiche (“Igloo” e “Tempo Tempesta”) per #NoiSiamoOceano, la campagna volta alla tutela e alla valorizzazione del mare e degli oceani. A febbraio 2021 è stato pubblicato da Sony Classical l’album della colonna sonora originale de “Il Ladro di Cardellini”, originale commedia napoletana diretta da Carlo Luglio in concorso ai David di Donatello 2021. Attivo a 360 gradi, negli ultimi mesi ha scritto e prodotto il brano “Sono libero” de Lo Stato Sociale, primo capitolo del nuovo progetto discografico della band.

Sono previste riduzioni per i residenti di Fiesole e per i soci Coop Unicoop Firenze (solo in prevendita presso i punti vendita interni ai negozi Coop). La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il Green Pass o il tampone negativo (effettuato entro 48 ore), oltre a un documento d’identità. In assenza delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.

I bambini sotto i 5 anni accompagnati da un adulto accedono gratuitamente allo spettacolo in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito).

