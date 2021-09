Cantieri in notturna tra Empoli, Vinci e Fucecchio per asfaltature

Sono in corso dei lavori di asfaltatura lungo i comuni dell'Empolese. Per questo sono stati istituiti dei cantieri sulla sp 128 (tra Sovigliana di Vinci e Avane) Tangenziale Ovest di Empoli, sulla Sp Montalbano (km 1-4) a Vinci e sulla sp11 Pisana per Fucecchio (tra Pieve a Ripoli e Fucecchio, km 13-14). I cantieri saranno esclusivamente in notturna e dureranno da oggi, mercoledì 1 settembre, a venerdì 10 settembre con orario 21-6. Verranno istituiti dei semafori provvisori e la velocità è limitata al 30 km/h.