Biblioteca San Giorgio, torna al Dragocicletta

Dopo la pausa estiva torna in città la Dragocicletta, iniziativa della Biblioteca San Giorgio.

Giocando con il nome e il suo logo, la biblioteca di via Pertini si è infatti dotata di una fiammante Dragocicletta, un misto tra un nuovo e simpatico carretto del gelato, ma pieno di libri, e una più attrezzata bicicletta/kamishibai, per raggiungere e incontrare, in spazi esterni della città, bambini e famiglie con appuntamenti bisettimanali di lettura animata, mini-laboratori e prestito libri.

Il primo appuntamento del nuovo ciclo in programma fino a ottobre è per domani giovedì 2 settembre nel Parco della Rana. Alle ore 16 si parte con “Il buco”, lettura animata con teatro degli oggetti e laboratorio “mignon” per creare le facce delle emozioni con materiale naturale raccolto nel parco per proseguire alle 16.45 con “Quando avevo paura del buio” lettura animata e laboratorio “mignon” per creare una piccola lanterna e per finire alle 17.30 ‘’La mia mano’’ lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per giocare con le mani.

La Dragocicletta è il risultato di un finanziamento ricevuto dalla biblioteca nell'ambito del progetto Piano Cultura Futuro Urbano con il quale il MiBAC ha inteso promuovere iniziative culturali nelle periferie della città metropolitane e nei capoluoghi di provincia per la realizzazione di nuovi servizi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’intera collettività urbana.

La San Giorgio ha ricevuto un finanziamento nell’ambito della linea “Biblioteca casa di quartiere”, grazie al quale – fra le diverse misure - ha potuto dotarsi anche della Dragocicletta per incontrare nuovi pubblici e animare piazze e giardini, far conoscere la biblioteca e dar vita, a cadenza bisettimanale, a punti prestiti esterni “volanti”.

Così, per tutta l'estate e fino a metà ottobre, educatori e operatori della Cooperativa Pantagruel, come novelli pifferai, accoglieranno i bambini nelle piazze e nei giardini della città, per passare con loro un'oretta tra la magia delle storie recitate, narrate, animate, mimate, rielaborate.

Ecco il calendario degli altri appuntamenti di settembre.

7 settembre

Giardini pubblici – Bottegone (vicino alla scuola M. L. King), ore 16 ‘’La mia mano’’ lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per giocare con le mani; alle 16.45 “Il bambino leone”, lettura animata con oggetti e laboratorio “mignon” con land-art e alle 17.30: “Pezzettino”, lettura animata e laboratorio “mignon” con giochi motori.

9 settembre

Giardini Lungo Brana via del Torrente, ore 16.00 “Un mare di tristezza” lettura animata con forme e laboratorio “mignon” per creare animali marini; ore 16.45 “Il posto segreto”, lettura animata con laboratorio “mignon” per creare il nostro posto segreto; ore 17.30 “Tutti in coda”, lettura animata con oggetti e laboratorio “mignon” con giochi motori.

14 settembre

Giardini di Bonelle in via Pisa ore 16 ‘’La mia mano’’, lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per giocare con le mani; ore 16.45 “Il bambino leone”, lettura animata con oggetti e laboratorio “mignon” con land-art; ore 17.30 “Pezzettino”, lettura animata e laboratorio “mignon” con giochi motori.

16 settembre

Giardini pubblici – Gello ore 16 ”Il posto giusto”, lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per creare un posto “giusto”; ore 16.45: “Guizzino”, lettura animata con oggetti e laboratorio “mignon” per creare animali marini.

21 settembre

Giardini Pubblici – Pontelungo ore 16 “Un bello spavento”, lettura animata con personaggio narrante e laboratorio “mignon” con giochi motori; ore 17.15 “Pezzettino”, lettura animata con personaggi narranti e kamishibai e laboratorio “mignon” per creare un personaggio della storia.

23 settembre

Castello di Cireglio ore 16.15 ‘’La mia mano’’, lettura animata con Kamishibai e laboratorio “mignon” per giocare con le mani e alle 17.15 “Il bambino leone”, lettura animata con oggetti e laboratorio “mignon” con land-art.

Fonte: Ufficio Stampa