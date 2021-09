Calcio Storico Fiorentino, la finale in streaming su LIVEnow

Sabato 11 settembre, alle ore 17.30, LIVENow presenta per la prima volta in live streaming la finale del Calcio Storico Fiorentino, che vedrà scontrarsi gli azzurri e i verdi nella tradizionale e agguerrita competizione storica.

Gli appassionati di questa disciplina, direttamente da casa loro, avranno la possibilità di godere di una user experience completa e sempre più immersiva grazie alla presenza di 8 camere da presa che, per la prima volta, riprenderanno questo evento così da vicino.

La trasmissione della partita su LIVENow sarà anticipata da una parata in costume e contenuti editoriali speciali, che permetteranno ai fan di vivere un’esperienza unica.

Sul sito di LIVENow è possibile acquistare il biglietto per la finale al costo di €4,99. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di LIVENow.