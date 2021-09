Calcio, torneo nazionale "Città di Limite e Capraia": in campo gli Esordienti

E' tutto pronto per il torneo "Città di Limite e Capraia" destinato alla categoria Esordienti 2010 professionisti- 2009 dilettanti.

Lo stadio "M. Cecchi" di Limite sull'Arno, venerdì sabato e domenica, torna ad essere teatro di una competizione di alto livello a carattere nazionale, con la partecipazione di società importanti del panorama calcistico suddivise nei seguenti gironi:

GIRONE A: Juventus Fc, Us Limite e Capraia, Ac Este, Audace Portoferraio.

GIRONE B: As Cittadella, Us Pistoiese, Up Poggibonsese, Sestese Calcio Ssd

GIRONE C: Acf Fiorentina, Asd Tau calcio, Academy Livorno, Asd Lastrigiana

GIRONE D: Pisa Sc 1909, Sudtirol, Zenith Prato, Usc Montelupo

Il torneo seguirà la formula dei gironi all'italiana di qualificazione con gare di sola andata e successive semifinali e finali.

Le quarte classificate di ogni girone accederanno alle semifinali e finali 13-16 ° posto, le terze per il 9-12° posto, le seconde per il 5-8° posto e le prime per il 1-4° posto.

Le gare si svolgeranno in 2 tempi, nove contro nove. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, durante le finali, non ci saranno supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore.

La prima partita, venerdì 3 settembre alle 17,30, sarà Juventus- Us Limite e Capraia, mentre le finali sono in programma domenica 5 a partire dalle 15,00.

Per l'ingresso allo stadio, occorrerà essere muniti di Green Pass.

"Siamo veramente contenti, dopo due anni di pandemia, di poter ritornare a sviluppare, a Capraia e Limite, importanti tornei che portano valore aggiunto per la società, per i nostri ragazzi-che avranno occasione di confrontarsi con squadre importanti a livello nazionale- e infine una spinta economica anche per il paese, dal momento che è previsto l’arrivo di 320 atleti e di circa 500/600 genitori che alloggeranno presso le strutture del circondario.

Spero personalmente che sia un grande un punto di partenza per una stagione di grandi soddisfazioni", commenta il vicepresidente Alessio Michelucci.

Fonte: Ufficio Stampa